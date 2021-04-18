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Manisa'da korkunç olay! Uzman çavuş evinde ölü bulundu

18.04.2021 02:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Harun Albayrak (24), tabancasıyla intihar etti.

Manisa'da korkunç olay! Uzman çavuş evinde ölü bulundu

İlçe Jandarma Komutanlığında devriye görevinde bulunan Uzman Çavuş Harun Albayrak'tan haber alamayan arkadaşları Zeytinliova Mahallesi'nde bulunan evine gitti.

ARKADAŞLARI KANLAR İÇİNDE BULDU

İçeri giren arkadaşları Albayrak'ı kanlar içerisinde hareketsiz halde bulunca durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

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Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Albayrak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından bekar olduğu öğrenilen Harun Albayrak'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Soruşturma sürüyor. (DHA)

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