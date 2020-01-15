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  4. Manisa'da korkutan anlar! 3 yaşındaki çocuk seyir halindeki otomobilden düştü

Manisa'da korkutan anlar! 3 yaşındaki çocuk seyir halindeki otomobilden düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 11:49 | Son Güncelleme

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, otomobilin sağ arka kapısının aniden açılması sonucu yola düşen 3 yaşlarındaki kız çocuğu, şans eseri hafif yaralı kurtuldu. Çocuğun düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yürekleri ağızlara getiren olay, pazar günü, Alaşehir- Eşme Karayolu Sobran Mahallesi'nde meydana geldi.

KÜÇÜK ÇOCUK SEYİR HALİNDEKİ ARAÇTAN DÜŞTÜ

Sobran Mahallesi'nden Alaşehir yönüne giden otomobilin, sağ arka kapısı aniden açıldı. Hareket halindeki otomobilden 3 yaşındaki kız çocuğu, yola düştü. Başka bir otomobilin sürücüsü, yola düşen çocuğu görüp, son anda durdu.

KORKUTAN ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Şans eseri çocuğun ciddi yara almadığı olay, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, araçtan inen 3 kişi, koşarak düşen kız çocuğunu kucaklayarak otomobile götürüyor.

(DHA)

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Manisa Çocuk otomobil

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