Manisa'da korkutan anlar! 3 yaşındaki çocuk seyir halindeki otomobilden düştü

Yürekleri ağızlara getiren olay, pazar günü, Alaşehir- Eşme Karayolu Sobran Mahallesi'nde meydana geldi.
Sobran Mahallesi'nden Alaşehir yönüne giden otomobilin, sağ arka kapısı aniden açıldı. Hareket halindeki otomobilden 3 yaşındaki kız çocuğu, yola düştü. Başka bir otomobilin sürücüsü, yola düşen çocuğu görüp, son anda durdu.
Şans eseri çocuğun ciddi yara almadığı olay, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, araçtan inen 3 kişi, koşarak düşen kız çocuğunu kucaklayarak otomobile götürüyor.
(DHA)
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