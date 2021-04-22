Manisa'da korkutan kaza! Motosikletli kurye ölümle burun buruna geldi

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Atatürk Caddesi ile 326 Sokak kesişiminde meydana geldi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Edinilen bilgiye göre, ara sokaktan caddeye çıkan Şükrü Ç. yönetimindeki otomobil, cadde üzerinde ilerleyen Mehmet Ö. idaresindeki motosikletli kuryeye çarptı. Kazada yaralanan kurye olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Çarpmanın etkisi ile motosikletli kuryenin havada takla attığı ve başındaki kaskın fırladığı kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

