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Manisa'da korkutan yangın! Ormana sıçradı

24.07.2022 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Akhisar ilçesinde otluk alanda başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İhbar üzerine yangına 4 helikopter, 2 uçak ve 20 arazöz sevk edildi.

Manisa'da korkutan yangın! Ormana sıçradı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde otluk bölgede çıkan yangın tarım arazisi ve ormana da sıçradı. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

Akhisar'ın kırsal Hasköy Mahallesi'ndeki otluk bölgede, bugün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarında etkisiyle tarım arazisi ve ormana da sıçradı.

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Yangını fark edenlerin ihbarıyla bölgeye 7 söndürme helikopteri, 4 uçak 20 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın insansız hava aracı (İHA) tarafından da görüntülendi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, söndürme çalışmalarında ekiplere köylüler de destek veriyor. (DHA)

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Manisa
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