HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Manisa'da kumar baskını! 20 kişiye 86 bin 20 kişiye 86 bin lira ceza

Manisa'da kumar baskını! 20 kişiye 86 bin 20 kişiye 86 bin lira ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2020 02:20 | Son Güncelleme

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bir iş yerinde kumar oynadığı belirlenen 20 kişiye toplam 86 bin 20 kişiye 86 bin lira ceza para cezası verildi.

Manisa'da kumar baskını! 20 kişiye 86 bin 20 kişiye 86 bin lira ceza

Alınan bilgiye göre, Altay Mahallesi'nde bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisini edinen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

86 BİN 275 LİRA PARA CEZASI

Operasyonda iş yerinde 20 kişinin, oyun masalarında iskambil kağıtları ile para yerine geçen markalarla sosyal mesafe kurallarına aykırı davranıp kumar oynadığını belirleyen ekipler, iş yerindeki 20 kişi hakkında adli ve idari işlem yaptı.

Kumar oynadığı belirlenen 20 kişiye, kısıtlamayı ihlal edip sokağa çıktıkları, sosyal mesafeyi ihlal ettikleri için Hıfzıssıhha Kanunu'nun ve kumar oynadıkları için Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 86 bin 275 lira para cezası uygulandı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Nefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç! Nefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç!
Korkunç olay! 5'inci kattan düşen Öykü hayatını kaybettiKorkunç olay! 5'inci kattan düşen Öykü hayatını kaybetti
Burun kuruluğu nasıl tedavi edilir?Burun kuruluğu nasıl tedavi edilir?

En Çok Okunan Haberler

Kim Jong Un'un sağlık sorununun nedeni belli oldu!

Kim Jong Un'un sağlık sorununun nedeni belli oldu!

Burası koronavirüsün merkezi! Okullarla ilgili flaş karar

Burası koronavirüsün merkezi! Okullarla ilgili flaş karar

Programı yayından kaldırılmıştı! Müge Anlı'dan flaş açıklama

Programı yayından kaldırılmıştı! Müge Anlı'dan flaş açıklama

Eski eşine yorum yaptı: İlk kez görüyorum...

Eski eşine yorum yaptı: İlk kez görüyorum...

'Kacsaatolduson' gözaltında! Hücre evine operasyon

'Kacsaatolduson' gözaltında! Hücre evine operasyon

Koronavirüs tablosunda son durum! Bakan Koca paylaştı

Koronavirüs tablosunda son durum! Bakan Koca paylaştı

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Sağlıklı günler dilemek için Cuma mesajları

Sağlıklı günler dilemek için Cuma mesajları

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Türk profesör koronavirüs tedavisinde en iyi seçeneği açıkladı

Türk profesör koronavirüs tedavisinde en iyi seçeneği açıkladı

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Dicle Canova'dan önemli açıklama

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Dicle Canova'dan önemli açıklama

Diğer Haberler
Kucağındaki oğlunu atarak kurtarmıştı! O baba hayatını kaybetti

Kucağındaki oğlunu atarak kurtarmıştı! O babadan acı haber geldi

Bursa'da korkunç olay! 5'inci kattan düşen 1 yaşındaki Öykü hayatını kaybetti

Korkunç olay! 5'inci kattan düşen Öykü hayatını kaybetti

Remdesivir nedir? Koronavirüs tedavisinde kullanılan Remdesivir ilacı hakkında merak edilenler

Remdesivir nedir? İşte merak edilenler...

Acı olay! 5 yaşındaki çocuk traftörün altında kalarak hayatını kaybetti

5 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü

ABD'ye yardım paketi taşıyan ikinci uçak indi

Türkiye'den ABD'ye 2. yardım uçağı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde iki atama!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde iki atama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.