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Manisa'da mevlit yemeğinden zehirlenen 18 kişi hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2020 01:30 | Son Güncelleme

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan uyarılara rağmen katıldıkları mevlitte verilen yemeğin ardından rahatsızlanan 18 kişi, gıda zehirlenmesi teşhisiyle Turgutlu ilçesinde hastaneye kaldırıldı.

Manisa'da mevlit yemeğinden zehirlenen 18 kişi hastaneye kaldırıldı

Olay, Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Koronavirüs önlemleri kapsamında taziye, mevlit gibi toplu olarak bir arada bulunulmaması yönünde yapılan uyarılara rağmen Gökkaya Mahallesi'nde bir evde düzenlenen mevlite çok kişi katıldı.

Mevlitin ardından konuklara tavuklu pilav ve ayran ikram edildi. Evlerine giden vatandaşlar mide bulantısı, karın ağrısı, ishal ve ateş gibi şikayetleri nedeniyle sağlık ekiplerine haber verildi.

18 KİŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Rahatsızlanan kişiler sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 18 kişinin getirildiği hastanede yapılan ilk incelemede, bu vatandaşların yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlendi. Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan 18 kişinin tedavilerine devam ediliyor.

Bu arada olayla ilgili olarak, mevlitte ikram edilen tavuk ve pilavdan alınan numuneler incelenmek üzere labarutavara gönderildi. Soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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