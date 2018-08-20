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Manisa’da ormanlık alanda yangın çıktı! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 01:45 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangının kısmen kontrol altına alındığı belirtildi.

Manisa’da ormanlık alanda yangın çıktı! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

Edinilen bilgilere göre, Kırkağaç ilçesi Yağmurlu Mahallesi sınırlarında ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Çok sayıda yangın söndürme ekibinin sevk edildiği yangının kısmen kontrol altına alındığı öğrenildi. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Kırkağaç yangın

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