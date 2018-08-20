Manisa’da ormanlık alanda yangın çıktı! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

Edinilen bilgilere göre, Kırkağaç ilçesi Yağmurlu Mahallesi sınırlarında ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Çok sayıda yangın söndürme ekibinin sevk edildiği yangının kısmen kontrol altına alındığı öğrenildi. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. (İHA)

