HABER

Manisa'da otobüste genç kıza taciz! 'Gel bir kere öpeyim'

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 11:24 | Son Güncelleme

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir otobüs şoförünün genç kızı tacizi otobüsün güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Zeytinliova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüsle işe giden S.G., otobüs ücretini ödemek istediği sırada otobüsün boş olmasını fırsat bilen otobüs şoförü O.A., ellerini S.G.'nin yüzüne uzattı. Yapılan bu hareket karşısında şoka uğrayan 18 yaşındaki S.G. bir anda geri çekilerek kendini korumaya çalıştı. Otobüs şoförü O.A. ise taciz girişimi sonrası gülmeye başladı. Yaşadığı şok ile ne yapacağını bilemeyen genç kız otobüsten iner inmez durumu annesine anlattı. Ardından otobüsteki görüntü kayıtlarını almak üzere harekete geçen genç kız Akhisar Mahalle Kooperatifinden aldığı yardım ile görüntülere ulaştı. Genç kız, görüntülerin eline ulaşmasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olayın ortaya çıkmasının ardından otobüs şoförü O.A. görevden atıldı.

'GEL BİR KERE ÖPEYİM'

Öte yandan, yaşanan taciz otobüsün güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. S.G.'nin otobüse bindikten sonra ücretini ödemek için kart basma makinesine uzandığı sırada şoför O.A.'nın genç kıza doğru uzanıp yüzünü okşayarak “Gel bir kere öpeyim” demesi otobüsün güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. (İHA)

PARTNERVitrini gören kahkaha attı! Öyle bir şey yazdılar ki...Vitrini gören kahkaha attı! Öyle bir şey yazdılar ki...
Seyyar salıncak ile 40 yıldır çocukları sevindiriyorSeyyar salıncak ile 40 yıldır çocukları sevindiriyor
Engelli dalgıcın başarısıEngelli dalgıcın başarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manisa Akhisar

En Çok Okunan Haberler

Polis dahi şaşkına döndü! Erkek arkadaşı ilişkiyi reddedince...

Polis dahi şaşkına döndü! Erkek arkadaşı ilişkiyi reddedince...

İşkence günlüğü! Kocasının yaptıklarını tek tek yazmış

İşkence günlüğü! Kocasının yaptıklarını tek tek yazmış

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

Keşke Hiç Büyümeseydik bitti mi? Show TV'den flaş karar

Keşke Hiç Büyümeseydik bitti mi? Show TV'den flaş karar

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

Okuyucu Yorumları 6 yorum
bu kız milletinden korkulur. gece gece orada ne işin var tek.
senin annende binebilirdi gece o otobüse sayann009 13 dakika önce
allah sen ve senin gibilerin gerçekten bin belasını versin.
kız neden o an tepkisiz kalmış çığlık atar insan yumruk atar.bağırır.
Diğer Haberler
ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

Can Dündar'a silahlı saldırı davasında karar!

Can Dündar'a silahlı saldırı davasında karar!

Barışma teklifini reddeden eski sevgilisini dövüp, otomobilden attı

Barışma teklifini reddeden eski sevgilisini dövüp, otomobilden attı

'Köyümüzün adını duyanlar 'İnsanlar çıplak mı' diye soruyor'

'Köyümüzün adını duyanlar 'İnsanlar çıplak mı' diye soruyor'

Fikret Orman CHP'nin Beşiktaş Belediye Başkan adayı mı olacak?

Fikret Orman CHP'nin Beşiktaş Belediye Başkan adayı mı olacak?

Bursa'daki otoyolda ayıyı görenler şaştı kaldı!

Bursa'daki otoyolda ayıyı görenler şaştı kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.