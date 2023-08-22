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  4. Manisa'da Özgür Özel'e sert tepki! Eski Başkan Semih Balaban "Hani biz kayyumlara karşıydık" deyip, yüzüne baka baka açıkladı

Manisa'da Özgür Özel'e sert tepki! Eski Başkan Semih Balaban "Hani biz kayyumlara karşıydık" deyip, yüzüne baka baka açıkladı

22.08.2023 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'de 'değişim' tartışmaları sürerken genel başkan adaylığı için ismi geçenlerden olan Grup Başkanı Özgür Özel, katıldığı ilçe kongresinde tepkiyle karşılaştı. Eski CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, kongrede yaptığı konuşmada Özel'i sert sözlerle eleştirdi. Balaban "47 yıllık emeğim biat etmediğim için çöpe atılıyor. Bizim 36 kişilik yönetimimizi düşürdü. Hani biz kayyumlara karşıydık. Genel Başkan mı olmak istiyor? Rica ediyorum kendisi örgüt işlerine fazla müdahale etmesin" dedi.

Manisa'da Özgür Özel'e sert tepki! Eski Başkan Semih Balaban "Hani biz kayyumlara karşıydık" deyip, yüzüne baka baka açıkladı

Eski CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, ilçe kongresinde Grup Başkanı Özgür Özel'i eleştirerek, "47 yıllık emeğim birilerine biat etmediğim için çöpe atılıyor. Bizim 36 kişilik yönetimimizi düşürdü, yarı kayyum atadı. Yönetimimiz öldü. Hani biz kayyumlara karşıydık. Özel Genel Başkan mı olmak istiyor? Rica ediyorum, kendisi örgüt işlerine fazla müdahale etmesin" dedi. İşte detaylar...

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediyesi İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda düzenlenen partisinin Yunusemre İlçe Başkanlığı Kongresi'ne katıldı.

ÖZGÜR ÖZEL: "BU DURUM BİZİ İTTİFAK SİYASETİNE MAHKUM EDİYOR"

Kongredeki konuşmasında gelecek yıl gerçekleştirilecek yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özgür Özel, "Yüzde 50+1'lik siyaset, Türkiye'yi dikine kesen siyaseti dayatıyor. Bu da bizi ittifak siyasetine mahkum ediyor. Elbette 50+1 ile meşgul olacağız" ifadelerini kullandı.

AA'da yer alan habere göre, ittifak konusunun seçim döneminde seçime yakın bir dönemde konuşulması gerektiğini belirten Özel, şöyle devam etti:

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"Çünkü bu seçimin ertesi günü başlayan ittifak meselesi seni birilerini kırmamak, birilerini karşına almamak, belli yerlerde bir başkasını kızdırmamak üzerinden kendi siyasetini üretememe, kendi siyasetini önerememe, kendi siyasetinde var olamama sonuçlarını doğruyor. O yüzden bence bundan sonra ittifak meselesini seçime yakın bir zamana bırakmak lazım. Orada hep beraber boksörlerin, güreşçilerin yaptığı gibi müsabakadan önce herkesin bir tartıya çıkması lazım. Hangi sıklet olduğunu, kaç kilo bastığını göstermesi lazım. Ondan sonra bir ittifak yapılacaksa onun bir iç hukukunun yazılıp, ona göre bir şey alınacaksa, verilecekse, paylaşılacaksa gerçek sıkletler üzerinden tartıya çıkmak ve bunu öyle yapmak lazım."

Özel, genel başkanlık olmak üzere il ve ilçe başkanlarının, belediye başkanlarının yapılacak bir temayül yoklaması ile belirlenip kesinleşmesi gerektiği sözlerine ekledi.

BALABAN'DAN ÖZEL'E SERT SÖZLER: HANİ BİZ KAYYUMLARA KARŞIYDIK

Kongrede konuşma yapan eski CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban ise Özgür Özel'i eleştirdi. Özel ile parti içi demokratik bir tüzük konusunda her türlü iş birliğine hazır olduğunu belirten Balaban, şöyle konuştu:

"47 yıllık emeğim birilerine biat etmediğim için çöpe atılıyor. Bu adalet değildir, hak, hukuk değildir. Örgüt üyelerimizin siyaset yapma hakkı güvence altında olsun istiyoruz. Yoksa benim Özgür Özel ile kişisel bir sorunum yok. Kişisel bir kavgam olmadı. Bu Semih-Özgür kavgası değil, parti içi demokrasi kavgasıdır. Bu partide kişilerin geleceği, genel başkan dahil olmak üzere söylüyorum, bir kişinin iki dudağı arasında olmamalıdır. Sizler bunun kararını vereceksiniz. Ne güzel bir dünya, üyeden her şey istiyorsunuz aidat istiyorsunuz, afiş yap diyorsunuz, şuraya para harca diyorsunuz ama milletvekili belirlenecek, belediye başkan adayı belirlenecek, meclis üyesi belirlenecek, 'Hayır kardeşim sen ondan anlamazsın' diyorsun. Böyle bir dünya var mı? Özgür Özel Genel Başkan mı olmak istiyor? Olsun Manisalı olarak gurur duyarım. Ama Özgür Özel'den rica ediyorum. Kendisi örgüt işlerine fazla müdahale etmesin. Özgür Özel bizim 36 kişilik yönetimimizi düşürdü, yarı kayyum atadı. Hani biz kayyumlara karşıydık. 36 kişilik doğal yönetimimiz öldü. Hani nerede adalet, hani nerede samimiyet."

Kongrede, 4 yıldır ilçe başkanlığı görevini sürdüren Yalçın Arcak ile Heval Turan yarıştı. Turan, kullanılan 357 oydan 213'ünü alarak ilçe başkanı seçildi.

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Manisa Özgür Özel CHP semih balaban

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