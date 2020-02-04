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Manisa'da pitbull ile oklu kirpi avlayanlara gözaltı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2020 17:21 | Son Güncelleme

Manisa Salihli'de eti şifalı ve lezzetli olduğu gerekçesiyle koruma altındaki 3 oklu kirpiyi avlayan 3 Suriyeliye toplam 40 bin 201 lira para cezası uygulandı.

Manisa'da pitbull ile oklu kirpi avlayanlara gözaltı!

Manisa Salihli'ye bağlı Kemerdamları Mahallesi Dedişler mevkisinde, bazı kişilerin oklu kirpi avladığını gören çobanlar, Muhtar Ahmet Ayyıldız'a bilgi verdi. Muhtar Ayyıldız da jandarma ve Salihli Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği ekiplerini aradı. İhbar
üzerine bölgeye gelen ekipler, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan 3 oklu kirpiyi, pitbull cinsi köpekler ile avlayan Suriye uyruklu 3 kişiyi yakaladı.

OKLU KİRPİ AVLAYANLARA PARA CEZASI

Öldürülen 3 oklu kirpi ile 2 pitbull cinsi köpeğe el konuldu. 3 Suriyeliye de 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'ndan 14 bin 700 TL ve 6 bin 375 TL tazminat olmak üzere toplam 21 bin 75 TL ile 2 pitbull cinsi köpek için de 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 19 bin 126 TL para cezası kesildi. Toplam 40 bin 201 lira para cezasına çarptırılan şüpheliler ifadelerinde, oklu kirpiyi etinin lezzetli ve şifalı olması nedeniyle avladıklarını söyledi. Suriyeliler, kirpileri pitbull cinsi köpeklerle korkutup, yuvadan çıkartıp, sivri uçlu aletlerle öldürdüklerini anlattılar. 3 kişi, serbest bırakılırken köpeklerin Salihli Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildiği öğrenildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu, "Oklu kirpi bakanlığımız tarafından koruma altına alınan bir türdür. Manisa ve ülkemizin biyolojik çeşitliliği açısından değerli bir tür olduğu nedeniyle, kesinlikle yaşama ortamı ile birlikte korunması önemlidir" dedi.

Kaynak: DHA


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Manisa oklu kirpi

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