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Manisa'da pompalı tüfek dehşeti! 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 23:18 | Son Güncelleme

Manisa’da pizza salonuna pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Manisa'da pompalı tüfek dehşeti! 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir pizza salonuna, içeride müşterilerin bulunduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Açılan ateşte, pizza salonu çalışanları Batuhan Konuş (21) ve Hüseyin Şakar (22) pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Manisa pizza pizza salonu pompalı tüfek

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