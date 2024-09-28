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Manisa'da salça firmasının faaliyetleri 'sağlıksız şartlar' nedeniyle durduruldu

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
28.09.2024 16:13
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Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Manisa’da insan sağlığına aykırı şekilde salça üretimi yapan fabrikanın faaliyetlerinin durdurulduğunu bildirdi.

Manisa'da salça firmasının faaliyetleri 'sağlıksız şartlar' nedeniyle durduruldu

Manisa’da, ‘Ünlü’ markası adı altında salça üreten fabrikanın, hijyenik olmayan şartlarda üretim yaptığı tespit edildi faaliyetleri durduruldu. Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “27 Eylül 2024 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarında, uygun olmayan şartlarda salça üretimi yapan bir gıda işletmesine ilişkin paylaşılan video üzerine Bakanlığımız kontrol görevlilerince İlgili gıda işletmesinde yapılan kontrollerde işletmenin asgari hijyenik şartları taşımadığı tespit edilmiş ve faaliyetleri askıya alınmıştır.

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Tüketicilerimizin güvenilir gıdaya ulaşması için denetimlerimiz kararlılıkla ve titizlikle devam edecektir” ifadeleri yer aldı.(İHA)

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Manisa salça
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