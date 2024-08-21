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Manisa'da şiddet gören hamile kadının haykırışlarına duyarsız kalanlara sosyal medyada tepki var! 'Öylece bakanlara yazıklar olsun'

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
21.08.2024 16:43
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Kadına şiddet olaylarının her gün katlanarak arttığı bu günlerde gündeme düşen video sosyal medyada büyük bir infial yarattı. Şiddetin uzun yıllardır süregelmesi ve önlenmemesi bir tarafa şiddeti gören vatandaşların sessizliği tepki çekti.

Geçtiğimiz günlerde Manisa’da dini nikahla yaşadığı 19 yaşındaki hamile kadını sokak ortasında döven şahıs göz altına alındı. Şahsın 3 yaşındaki çocuğun gözlerinin önünde elindeki metal fırça sapıyla çaresiz kadına öldüresiye saldırdığı video tepki çekmeye devam ediyor. Videoda dikkat çeken bir diğer olay ise çevredekilerin şahsa müdahale etmemesi oldu.

O SESSİZLİK LİNÇ EDİLDİ

Şiddet gören hamile kadının haykırışlarına duyarsız kalanlara sosyal medyada tepki var! 'Öylece bakanlara yazıklar olsun'

Manisa’da sokak ortasında karısına şiddet uygulayan şahsa müdahale etmeyen vatandaşlara tepkiler büyüyor.

Anayasaya göre saldırıya karşı hüküm kullanan kimse meşru müdafaa sayılır ancak bunun bilinmediği bir gerçek. İşin içine bir de yakın zamanda yaşanan Kadir Şeker olayı girince korku duyarsızlığa dönüştü.

Özelikle videonun sosyal medyada hızla yayılmasıyla kadına şiddet ve Kadir Şeker olayı tekrardan gündeme geldi. Şiddet gören kadına kimsenin yardım etmemesi üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü.

Sokak ortasında dehşet: Kadını yumruklayıp demir sopayla vurdu Sokak ortasında dehşet: Kadını yumruklayıp demir sopayla vurdu

OTURUP İZLEDİLER

Videoda çevrede gözüken ve kadına yardım etmeyen insanlar sosyal medyada eleştiriye tutuldu. O eleştirilerden bazıları şu şekilde;

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Manisa
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