HABER

Manisa'da sokak ortasında dehşet! Üzerine benzin döküp kendini yaktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 02:04 | Son Güncelleme

Manisa Turgutlu'da bir şahıs üzerine benzin döküp kendini yaktı. Vücudunda yanıklar oluşan şahsa müdahaleyi itfaiye ve sağlık ekipleri yaptı.

Turgutlu ilçesinde bir kişi sokak ortasında üzerine benzin dökerek kendisini yaktı. Atatürk Mahallesi Can Sokak üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Salih K. isimli şahıs üzerine benzin dökerek kendisini ateşe verdi.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Salih K., burada yapılan tedavinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Salih K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. (İHA)

Kendisini kurtarmaya gelenlere bıçak çektiKendisini kurtarmaya gelenlere bıçak çekti
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücüyü korkuluklar kurtardıDireksiyon başında kalp krizi geçiren sürücüyü korkuluklar kurtardı
Maltepe'de silahlı çatışma: 1 yaralıMaltepe'de silahlı çatışma: 1 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manisa Turgutlu intihar girişimi

En Çok Okunan Haberler

Göç tersine döndü! 1500 kişiye istihdam sağlandı

Göç tersine döndü! 1500 kişiye istihdam sağlandı

Mersin’de küçük çocuğa tokat atan zanlıya ev hapsi

Mersin’de küçük çocuğa tokat atan zanlıya ev hapsi

Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerine zam!

Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerine zam!

Rusya'dan ABD'ye protesto notası

Rusya'dan ABD'ye protesto notası

'Yiyorsa gelin alın' dedi! Gözaltına alındı

'Yiyorsa gelin alın' dedi! Gözaltına alındı

Erdoğan ile Trump'tan 'güvenli bölge' görüşmesi

Erdoğan ile Trump'tan 'güvenli bölge' görüşmesi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Mersin için korkutan deprem uyarısı

Mersin için korkutan deprem uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağanak yağış Rize'yi vurdu! Yollar kapandı, caddeler göle döndü!

Rize'de can pazarı! 3 kişi böyle kurtarıldı!

Düzce'de korkunç kaza! Taşıdığı yükünün altında can verdi!

Kendi yükünün altında can verdi!

Ağrı’da sinir krizi geçiren şahıs eşi ve kızına kurşun yağdırdı

Ağrı'da vahşet! Eşi ve kızına kurşun yağdırdı

Rize’de şiddetli yağış! Birçok köy yolu ulaşıma kapandı

Rize’de şiddetli yağış! Köy yolları ulaşıma kapandı

Terör örgütü YPG/PKK'da operasyon paniği

Terör örgütü YPG/PKK'da operasyon paniği

Mersin’de küçük çocuğa tokat atan zanlıya ev hapsi

Mersin’de küçük çocuğa tokat atan zanlıya ev hapsi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.