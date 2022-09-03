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  4. Manisa'da SOLOTÜRK heyecanı! Yüksek sese karşı vatandaşlar uyarıldı

Manisa'da SOLOTÜRK heyecanı! Yüksek sese karşı vatandaşlar uyarıldı

03.09.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü olan 8 Eylül'de SOLOTÜRK ekibi, gösteri uçuşu yapacak. Gösteri öncesi yarın (4 Eylül) ve 5 Eylül tarihlerinde prova uçuşu gerçekleştirecek olan SOLOTÜRK ekibinin alçak uçuş yapacağı belirtirken, çıkacak yüksek sese karşı vatandaşlar uyarıldı.

Manisa'da SOLOTÜRK heyecanı! Yüksek sese karşı vatandaşlar uyarıldı

Dünyada jet uçağıyla gösteri yapabilen sayılı akrobasi timleri arasında önemli bir yere sahip olan SOLO TÜRK ekibi, Manisa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde 8 Eylül 2022 günü Manisa’da gösteri yapacak. SOLOTÜRK jet uçağı gösteri ekibi 8 Eylül’deki gösteri öncesi 4 Eylül Pazar günü 13.00 ila 13.30 saatlerinde 2x F-16 ile çevreyi tanıyacak. 5 Eylül’de de 19.00 ila 19.30’da prova yapacak ve 8 Eylül’de ise aynı saatte gösteri uçuşunu gerçekleştirecek. Uçakların alçak uçuşu sırasında yüksek ses çıkaracağı belirtilirken, endişeye gerek olmadığı bildirildi.

SOLOTÜRK, Türk Hava Kuvvetlerinin sahip olduğu modern ve yüksek performanslı F-16 uçağının kabiliyetlerini, kullanımı için gereken yüksek seviyedeki bilgi ve beceriyi izleyiciye bir gösteri şeklinde sunan gösteri ekibidir.

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F-16'LARDANN FARKSIZ

Gösteri uçuşları tek kişilik F-16C Blok-30TM uçağı ile icra edilmektedir. Uçak üzerine boya haricinde herhangi bir değişiklik yapılmamış olup diğer F-16’lar gibi her türlü göreve planlanabilmekte. SOLOTÜRK pilotları gösteri uçuşları haricinde harbe hazırlıklarını sürdürmektedir.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa uçak SoloTürk
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