Manisa’da sülfürik asit taşıyan tanker ile otomobil çarpıştı

Kaza, saat 10.15 sıralarında Akhisar ilçesine bağlı Yeğenoba Mahallesi mevkii Akhisar-Gördes karayolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gördes’te bulunan bir nikel madenine sülfürik asit taşıyan K.A. (28) yönetimindeki tanker ile A.Y. (47) idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle tanker yola devrildi. Kazada her iki aracın sürücüleriyle birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Ö.Y. (41), A.İ.Y. (21) ve K.M.Ç (16) yaralandı.

TANKERDE SIZINTI YAŞANMADI

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gördes Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk belirlemelere göre tankerde sızıntının olmadığı belirtilirken, tedbir amacıyla bölgede kireçleme yapıldı. Ayrıca sülfürik asit sızıntı değerlendirmesi ile ilgili teknik inceleme ve rapor tutulması amacıyla bölgeye AFAD ekibi sevk edildi.

UYARI YAZISI OLMADIĞI İÇİN TANKER SÜRÜCÜSÜNE İŞLEM YAPILDI

Tehlikeli madde taşıyan tanker sürücüsüne, "tehlikeli araç" uyarı yazısı olmaması sebebiyle işlem yapılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)



