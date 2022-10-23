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Manisa'da trafik kazası! 7 kişi yaralandı: Aralarında çocuklar da var

23.10.2022 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Üzüm bağına devrilen araçtaki yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Manisa'da trafik kazası! 7 kişi yaralandı: Aralarında çocuklar da var

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağına devrilen hafif ticari araçtaki 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Bilal B'nin (35) kullandığı hafif ticari araç, Sarıgöl-Denizli yolunun Dindarlı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki üzüm bağına devrildi.

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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve AKS ekibi sevk edildi. Kazada AKS ve itfaiye ekiplerince hafif ticari araçta sıkıştıkları yerlerden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi.

2 ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Yaralanan sürücü ile araçtaki Pervin B. (28), Filiz K. (43), Muhammet Ali B. (9), Furkan K. (13), Asiye K. (8) ve 1 yaşındaki Elif Ebrar K, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerindeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Asiye ve Elif Ebrar K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. (AA)

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trafik kazası Manisa

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