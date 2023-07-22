HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Manisa'da trenin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Manisa'da trenin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

22.07.2023 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kadın, yolcu treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Manisa'da trenin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Kırsal Karaağaçlı Mahallesi'nde besicilik yapan Hava Zafer (66), Karaağaçlı Tımarı mevkisinde demir yoluna giren koyunlarını hattan uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada Eskişehir-İzmir seferini yapan yolcu treni, Zafer'e çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Zafer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cenazesi, otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, trenin makinisti, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıOtomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Bakan duyurdu: Başvuru sayısı 80 bine ulaştıBakan duyurdu: Başvuru sayısı 80 bine ulaştı
Komşuda alevler yerleşim birimlerine ulaştı! "Aktif yangınların en tehlikelisi"Komşuda alevler yerleşim birimlerine ulaştı! "Aktif yangınların en tehlikelisi"
Anahtar Kelimeler:
Manisa tren

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çöpe atılan bebeğin hayatını sokak köpeği kurtardı

Çöpe atılan bebeğin hayatını sokak köpeği kurtardı

Büyük Boyner İndirimi devam ediyor! Modadan kozmetiğe %40'a varan indirimleri keşfedin

Büyük Boyner İndirimi devam ediyor! Modadan kozmetiğe %40'a varan indirimleri keşfedin

Önce dolu yağdı! Sonra resmen buzlu su...

Önce dolu yağdı! Sonra resmen buzlu su...

“Değeri 50 bin dolar” dedi! Gerçek başka çıktı

“Değeri 50 bin dolar” dedi! Gerçek başka çıktı

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.