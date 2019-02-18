'Manisa'da uçak düştü' iddiası! Ekipler alarma geçti

Selendi'nin kırsal Çortak Mahallesi'nin dağlık kesimine, bugün saat 12.30'da uçak düştüğü yönünde jandarmaya ihbar geldi. Güvenlik güçleri, köylülerden gelen ihbarla harekete geçti. Uçağın düştüğü belirtilen bölgede jandarma 3 ekip halinde arama çalışması başlattı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.
Kaynak: DHA
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