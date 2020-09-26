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Manisa’da vatandaşların kuyumcu tarafından dolandırıldığı iddiası ortalığı karıştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 08:05 | Son Güncelleme

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kuyumculuk yapan 2 kişinin piyasadan faizle para ve altın toplayıp kaçtığı iddiası ortalığı karıştırdı. Kuyumcu dükkanı önünde toplanan yaklaşık 150 kişiyi polis sakinleştirirken, kuyumcular M.Ö. ile A.T. gözaltına alındı.

Manisa’da vatandaşların kuyumcu tarafından dolandırıldığı iddiası ortalığı karıştırdı

Şehzadeler ilçesi Kuyumcular Çarşısı'nda kuyumculuk yapan A.T. ile M.Ö.’ye gün boyu ulaşamayan ve iş yerinin kapalı olduğu öğrenen bir grup vatandaş, akşam saatlerinde dükkan önünde toplandı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, kalabalık grubu sakinleştirmeye çalıştı. A.T. ile M.Ö. gözaltına alındı. Kendilerine altın alım ve satımı yapıp kar ettireceği yönünde vaatlerde bulunarak para toplandığını belirten yaklaşık 150 kişi, dolandırıldıklarını ileri sürerek, iki kuyumcudan şikayetçi oldu.

Mağduriyetlerin giderilmesini isteyen İlyas Oğuz, kuyumcuları kaçmak üzereyken yakaladıklarını iddia etti. İlyas Oğuz, “Yardım bekliyoruz. Bizim mağduriyetimiz giderilsin, biz son kuruşumuza kadar paralarımızı bunlara verdik. Toplamda 15-20 milyon liradan bahsediliyor. Biz bunları kaçar vaziyette bulduk. Yaklaşık 150- 200 kişi mağduruz" dedi.

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(DHA)

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