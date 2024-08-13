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  4. Manisa'da ve Çanakkale'de orman yangını kontrol altına alındı!

Manisa'da ve Çanakkale'de orman yangını kontrol altına alındı!

13.08.2024 18:35
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Manisa'da da çıkan orman yangını ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Manisa'da ve Çanakkale'de orman yangını kontrol altına alındı!

İlçeye bağlı Adatepe köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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İhbar üzerine ekipler 16.48’de yangına ilk müdahaleyi yaptı. Yangına havadan 4 uçak ve 4 helikopter, karadan ise 2 ilk müdahale aracı, 10 arazöz-su ikmal aracı, 3 dozer, 3 treyler ve 104 personelle müdahale edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Yangında 2,5 hektar orman ve 1 hektar ziraat arazisi zarar gördü.

MANİSA'DA DA ORMAN YANGINI ÇIKTI

Bir başka orman yangını ise Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Çobanisa Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 8 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 3 yer ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Öte yandan 320 personelin görev aldığı belirtilen bölgede, çalışmalar devam ediyor.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Ayvacık
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