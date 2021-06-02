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  4. Manisa’da zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi: 3 Yaralı

Manisa’da zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi: 3 Yaralı

02.06.2021 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Manisa’da zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi: 3 Yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Saruhanlı ilçe kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Akhisar-Manisa istikametinde seyir halinde olan Bayram K. yönetimindeki otomobil, Saruhanlı-Mütevelli istikametinde seyir halinde olan Mehmet D. idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak ters dönen Mehmet D.'nin aracı, aynı yöne seyir halinde olan Selim K. yönetimindeki otomobile çarptı. 3 aracın karıştığı kazada, Bayram K. ve Düriye B. ağır yaralı olarak, Ayşenur D. ise tedbiren hastaneye kaldırıldı. Diğer sürücülerin ve yolcularının ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Manisa
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