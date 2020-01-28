Yerin 6.99 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa’nın yanı sıra İzmir, Aydın, Denizli, Uşak, Kütahya, Bursa ve Balıkesir’de de hissedildi.

Manisa'daki depremin ardından ilk görüntüler

Paniğe neden olan depremle birlikte Manisa’da vatandaşlar, sokaklara çıktı.

Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

22 OCAK'TA 5.4 İLE SALLANMIŞTI Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak tarihinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Can kaybının yaşanmadığı, 3'ü balkon ve pencere gibi yüksek yerlerden atlayan, biri ise panik atak sonucu, toplam 4 kişiyi hastaneye kaldırılmış, 5 metruk bina da depremde hasar görmüştü.