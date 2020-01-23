HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Manisa'daki depremin İstanbul'da hissedilmesi ne anlama geliyor? Uzmanlar yorumları

Manisa'daki depremin İstanbul'da hissedilmesi ne anlama geliyor? Uzmanlar yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 13:45 | Son Güncelleme

Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan, Akhisar depreminin İstanbul’a kadar çevre illerde hissedilmesine ilişkin, "Sığ derinlikte olan depremlerin büyüklüğü de daha sarsıcı olabiliyor. İstanbul’da hissedilmesinin sebebi sığ derinlikte olması, deprem çok büyük bir deprem değil" dedi. Murathan, sarsıntıların küçük çaplı deprem fırtınaları şeklinde süreceğini söyledi.

Manisa'daki depremin İstanbul'da hissedilmesi ne anlama geliyor? Uzmanlar yorumları

Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem İzmir, Aydın, Denizli, Kütahya ve İstanbul gibi çevre
illerde hissedilmişti. Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan, depremde herhangi bir can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Murathan, deprem fırtınası yaşandığını vurgulayarak, "Bu deprem hakkında kısaca bilgi vereyim; bu deprem iki fay hattının kesişme noktasında, Manisa Kırkağaç genel fay hattının kesişme noktasında gerçekleşti. 5.4 büyüklüğünde, yaklaşık 6.5 kilometre derinliğinde sığ deprem olarak değerlendiriyoruz. Depremin Ege Bölgesi ve İstanbul’da olmak üzere çok geniş bir alanda hissedilmesinin nedeni, depremin sığ bir derinlikte gerçekleşmesi. Bu nedenle hemen hemen bütün Ege Bölgesi bunu hissetmiş oldu" dedi.

İSTANBUL'A KADAR NASIL ETKİLEDİ?

Murathan, "Sığ derinlikte olan depremlerin büyüklüğü de daha sarsıcı olabiliyor. İstanbul’da hissedilmesinin sebebi sığ derinlikte olması, deprem çok büyük bir deprem değil. Yıkıcı etkilere sahip olan bir deprem değil ama 6.5 kilometre derinliğinde gerçekleşmesi nedeniyle çok yakın çevre ve İstanbul’a kadar bu hissedilmiş oldu" diye konuştu.
Murathan, "Bundan sonrası için bu bölge aktif, irili ufaklı fayların çok yaygın olduğu bir bölge. Biz bu şekilde kalacağını düşünmüyoruz. Bu fayların da tetiklenebileceğini ama bu bölgede çok yıkıcı nitelikte bir deprem beklemiyoruz. 6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşebilir ama çok sarsıcı, yıkıcı nitelikte deprem beklemiyoruz. Özellikle bu bölgede yaşayan halkımızın daha küçük çapta bir deprem fırtınasına da hazır olması gerektiğini düşünüyoruz. Kaygılanmasınlar. Türkiye’de kaygılanmamız gereken bir ülkede yaşıyoruz, bir deprem ülkesiyiz" şeklinde konuştu.

"MANİSA'DA YIKICI BİR DEPREM BEKLEMİYORUZ"

Murathan, şöyle devam eti:

"Bizim yaşadığımız kent İzmir için de benzer bir durum söz konusudur. İzmir’de sürekli bunu ifade ediyoruz. 13 tane aktif fay var ve bunlar önemli. Bir kısmı İzmir’de yerleşim yerlerinin içinden geçiyor. Biz Akhisar-Manisa bölgesinde sarsıntıların devam edeceğini bekliyoruz ama bunlar küçük deprem fırtınaları şeklinde olabilir. Artçı depremler şeklinde böyle büyük bir deprem o bölgede beklemiyoruz. Özellikle altını çizmek istiyorum, o bölgede yıkıcı bir deprem beklemiyoruz. Bugün için beklemiyoruz, enerji açığa çıktı. O bölgede bazı aktif fayların 6.5 büyüklüğünde deprem ölçecek faylar olduğunu, Manisa’nın içinde de olmak üzere biz bunu biliyoruz. O bölgede aktif bir enerji açığa çıktığını düşünüyoruz. Daha büyük bir deprem beklemiyoruz."
Murathan, Akhisar depreminin Ankara ve İstanbul depremlerini ya da başka bir bölgedeki depremleri tetikleyecek nitelikte olmadığının da altını çizdi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER MasterChef Güzide 7 milyonluk villasını sattı bakın nereye taşındı MasterChef Güzide 7 milyonluk villasını sattı bakın nereye taşındı
Metruk binadaki yangın mahalleliye korku dolu anlar yaşattıMetruk binadaki yangın mahalleliye korku dolu anlar yaşattı
Hurda yüklü kamyonet yanarak kanala uçtu, sürücü son anda atlayarak kurtulduHurda yüklü kamyonet yanarak kanala uçtu, sürücü son anda atlayarak kurtuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
manisa deprem deprem istanbul deprem

En Çok Okunan Haberler

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

Ahmet Hakan'dan CHP'li Günaydın'a: Sizin nerenize saygı göstereceğiz

Ahmet Hakan'dan CHP'li Günaydın'a: Sizin nerenize saygı göstereceğiz

Bakan açıkladı! Maaş farkı ödemeleri bugün başladı

Bakan açıkladı! Maaş farkı ödemeleri bugün başladı

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kangal köpeğini alan geldi!

Kangal köpeğini alan geldi!

Anneden kan donduran sözler: Oğlumun cennete gideceğini düşünerek yaptım

Kan donduran sözler: Oğlumun cennete gideceğini düşünerek...

İzmir'de yakalanmıştı! Yusuf Bekmezci için son dakika kararı

İzmir'de yakalanmıştı! Flaş gelişme

5 Ocak'tan beri kayıp olan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor

Aramalar 19'uncu gününde! Çok sayıda ekip katılıyor

'Geline şiddet' kavgasında baba- oğul öldü, 3 kişi yaralandı

'Geline şiddet' kavgasında baba- oğul öldü, 3 kişi yaralandı

'Palu ailesi' davasında yeni gelişme! Tuncer Ustael için ağırlaştırılmış müebbet istendi

'Palu ailesi' davasında yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.