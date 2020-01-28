Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Süleyman Pampal CNN TÜRK canlı yayınında Manisa ve İzmir'i sallayan Kandilli'nin verisine göre 5.1'lik , AFAD'ın verilerine göre 4.8'lik depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu:

"Gediz Grabeni'ne bağlı fayların üzerinde meydana gelmiş olması lazım. 4-5-6 büyüklüğüne kadar deprem üretebilir bir fay sistemi. Çok büyük bir etkisini olacağını zannetmiyorum. Ancak yapı stoklarının durumundan ötürü bir hasar oluşabilir. Bu bölgeler buranın olağan depremleri demek zorundayız. Buna yapacak bir şey yok. Batı Anadolu'nun graben fay hatlarının ne kadar çok olduğunu görüyoruz biliyoruz. Yani tekrarlamak gerekirse bu civardaki faylar 6.5'tan büyük depremler yaratacak boyut taşımıyor. ama bazı hasarlara neden olabilirler."

"DURUM BİRAZ KRİTİK"



Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise şunları söyledi:

"Yeri biraz enteresan, geçen hafta kırılan bölgede deprem aktivitesi olmuştu bu durumda o bölge rahatlamıştı fakat şimdi meydana gelen deprem tam kuzey kısmında. Bu aktivitenin kuzey kısmında sanki öyle duruyor ki bu aktivite kuzeye doğru hareket ediyor. Transfer oluyor gibi gördüm, ilerleyen saatlerde tabii bunu göreceğiz. Bu hareket giderek kuzeye taşınmaya başladı, o yüzden durum biraz kritik. Şöyle bir kaygı duyuyorum, acaba bu aktivite kuzeye doğru kaymaya mı başladı.