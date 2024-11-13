Manisa'daki 'Devlet Bahçeli' krizine nokta kondu! MHP'den açıklama geldi: Bizleri memnun etmiştir

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında alınan karar krize yol açtı. Meclis gündemine verilen Salihli Devlet Bahçeli Kent Meydanı isminin Atatürk Kent Meydanı olarak değiştirilmesi önerisi oy çokluğuyla kabul edildi.

"OLACAKLARDAN BİZ MESUL DEĞİLİZ"

Sonrasında MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner ve teşkilat üyeleri Kültür Sitesi’nin önünde toplanarak karara tepki gösterdi. MHP İl Başkanı Tosuner, karardan dönülmesi gerektiğini belirterek, "Bırakın Devlet Bahçeli ismini, D harfine dokunulması halinde olacaklardan biz mesul değiliz" ifadelerini kullandı.

MHP'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşananların ardından MHP'den nasıl bir açıklama geleceği mera konusu olmuştu. Konuyla ilgili olarak MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman yazılır bir açıklama yaptı.

Büyükataman, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin ortak değeri, kurtuluşunun ve bağımsızlığının simgesi olduğunu ifade etti. Atatürk'ün manevi hatıralarını yaşatmak ve fikirlerine vazgeçmeyen bir iradeyle sahip çıkmanın her Türk evladının vazifesi olduğunu vurgulayan Büyükataman, "Milliyetçi Hareket Partisi, Atatürk'ün hatıralarına hürmet ve özlem, fikirlerine ve kutlu mirasına tartışmasız bir sadakatle bağlıdır ve son nefese kadar bağlılığını sürdürecektir." dedi.

"BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARI DESTEKLİYORUZ"

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı olağan toplantısında alınan kararla Salihli'de bulunan "Devlet Bahçeli Kent Meydanı" isminin "Atatürk Kent Meydanı" olarak değiştirilmesini bu anlamda yerinde bulduklarını ifade eden Büyükataman, "Atatürk'ün adının geçtiği hiçbir tartışmaya mahal vermediğimizi ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün adının yaşatılması konusundaki hassasiyetimizi ifade ediyor, belediye meclisinin aldığı kararı destekliyoruz." diye konuştu.

"MHP ATATÜRK İLE İLGİLİ MAKSATLI VE İSTİSMAR KOKAN TARTIŞMALARIN İÇERİSİNDE OLMAYACAKTIR"

"Atatürk'ün tüm hatıralarına sırt çeviren, fikirlerinden kopan, partisinin kuruluş ayarlarını terk eden" bir zihniyetin MHP üzerinden yaptığı kurnaz siyaseti gördüklerini ifade eden Büyükataman, "Milliyetçi Hareket Partisi, hiçbir zaman Atatürk ile ilgili maksatlı ve istismar kokan tartışmaların içerisinde olmayacak ve Mustafa Kemal Atatürk ismine sonuna kadar sahip çıkacaktır. Çünkü Atatürk demek Türkiye demektir. Onun fikirleri ve hatıraları bize emanettir." değerlendirmesinde bulundu.

ATATÜRK KENT MEYDANI İSMİ VERİLMESİ DEVLET BAHÇELİ'Yİ VE BİZLERİ MEMNUN ETMİŞTİR"

Büyükataman açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Atatürk isminin yaşatılmasını her zaman desteklemektedir. Dolayısıyla Manisa Salihli'de bulunan meydana Atatürk Kent Meydanı ismi verilmesi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi ve bizleri memnun etmiştir"