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Manisa'daki sokak ortasındaki kanlı cinayet güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2020 04:37 | Son Güncelleme

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Sarıbey Mahallesi eski muhtarı 65 yaşındaki Mustafa Demir, telefonuna küfürlü mesaj gönderdiği iddiasıyla tartıştığı Hüsnü Balmumcu'yu (54) sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Olaya ait cinayet anı ve cinayet zanlısının gözaltına alındığı dakikalar ise aynı sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Turgutlu ilçesinde Keçeciler Sokak'ta Cumartesi günü saat 16.20 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre Hüsnü Balmumcu önceki gece Sarıbey Mahallesi'nin eski muhtarı çiftçi Mustafa Demir'in telefonuna küfürlü mesaj yolladı. Demir ile yeğeni Döne Çakır, çarşıda karşılaştığı Balmumcu ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Demir ve Çakır, Balmumcu'yu darp etti. Bu sırada Demir belinden çıkardığı ruhsatlı tabancayla Balmumcu'ya ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralıp yere yığılan Balmumcu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Balmumcu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Balmumcu'nun cansız bedeni savcının incelemesinin ardından morga gönderildi.

Olayın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, cinayet silahı elinde olan Demir ile yeğeni Döne Çakır'ı gözaltına aldı.

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Cumartesi günü meydana gelen olay ise sokaktaki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, işlenen cinayetin zanlısı Mustafa Demir'in yerde yatan Hüsnü Balmumcu'ya tabancasıyla ateş edip, yüzüne tekme attıktan sonra yeğeniyle birlikte otomobile binip olay yerinden kaçmaya çalıştığı ve kendisine müdahale etmek isteyen sivil polislerle çatışığı anlar bulunuyor.

Güvenlik kamerasında yer alan kayıtlara göre, yaşanan çatışmanın ardından cinayet zanlısı Mustafa Demir ve yeğeni Döne Çakır, sivil polis ekiplerince bindikleri arabadan indirilerek gözaltına alınıyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Turgutlu cinayet

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