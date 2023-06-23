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Manisa'daki yangında son durum! Dumanlar İzmir'e kadar ulaşmıştı, uyarı geldi: "Pencereleri açmayın"

23.06.2023 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da dün saat 16.30 sıralarında Muradiye Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde başlayan yangın 19 saat sonra kontrol altına alındı. Çıkan yangın nedeniyle çıkan dumanlar İzmir'e kadar ulaşırken, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü, "Yoğun dumanın hala etkili olduğu gözlemlenmiştir. Yakın yerlerde oturanların mecbur kalmadıkça pencerelerini açmamaları önerilmektedir" uyarısında bulundu.

Manisa'daki yangında son durum! Dumanlar İzmir'e kadar ulaşmıştı, uyarı geldi: "Pencereleri açmayın"

Manisa'daki yangın saatlerdir devam ediyor. Yunusemre ilçesi Muradiye OSB’de faaliyette bulunan Tekeli Geri Dönüşüm Fabrikasında dün saat 16.30’da başlayan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi ile 19 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yoğun dumanın hala etkili olduğu gözlendi.

MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ UYARDI: "PENCERELERİ AÇMAYIN"

Yangınla ilgili Manisa İl Sağlık Müdürlüğü de yazılı bir açıklama yaparak, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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Açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"22 Haziran günü saat 16.20’de SAKOM tarafından, organize sanayi bölgesinde bulunan Tekeli Geri Dönüşüm Demir Çelik Fabrikası’nda yangın olduğu ihbarı alındığı öğrenilmiş; olay, birimimize bildirilmiştir. Olaya İtfaiye, AFAD, Büyükşehir Belediyesi yanı sıra Orman Müdürlüğü’nün arozözleri, yangın söndürme helikopterlerinin de müdahale etmekte olduğu; Sağlık Müdürlüğü’nden 2 ambulans ve 1 UMKE timinin yönlendirildiği bildirilmiştir. 23 Haziran günü saat 09.30 itibarı ile SAKOMve UMKE görevlilerinden alınan bilgiye göre, alevler kontrol altına alınmış görünmekle birlikte yangının sürdüğü; yangın söndürüldükten sonra soğutma çalışmalarına geçileceğinin öğrenildiği aktarılmıştır.

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Fazla duman olduğu; kötü koku bulunduğu; rüzgar yönünde dün İzmir bölgesinin daha fazla etkilenmekte olduğu söylenmiştir. Tekeli Geri Dönüşüm Demir Çelik Fabrikasında eski bulaşık ve çamaşır makinelerinin parçalanarak geri dönüşüm yapıldığı; elyaf, plastik, naylon, strafor gibi malzemenin bulunduğu öğrenilmiştir.

YANGIN NASIL ÇIKTI?

Yangının nasıl çıktığının bilinmediği ancak çalışanların ara ara kendiliğinden küçük alev almaların fark edilebildiği; bu durum fark edildiğinde yangın tüpü alıp gelene kadar alevlerin bir apartman boyuna ulaştığının fark edildiğinin söylendiği iletilmiştir. Yaklaşık 100 kişinin çalıştığı işyerinde olaydan etkilenen olmadığı bildirilmiştir. Yangından başka işyerinin etkilenmediği; yakında yerleşim yeri olmadığı iletilmiştir.

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Yunusemre İlçe Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı birimi tarafından yerinde yapılan incelemede; bugün şu saat itibarı ile (13.00) söndürme çalışmaları ve yoğun duman devam etmektedir, Fabrika kendi sondaj suyunu aynı zamanda arıtma marifetiyle içme suyu olarak kullandığı bilgisine ulaşılmış olup, yoğun duman devam ettiğinden klor ölçümü yapılamamıştır. Yoğun dumanın hala etkili olduğu gözlemlenmiştir. Yakın yerlerde oturanların mecbur kalmadıkça pencerelerini açmamaları önerilmektedir.

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Yangın söndürmede kullanılan su akıntılarının herhangi bir sulama kanalına gitmediği görülmüştür. Yakınlarda farklı bir su sondajı kuyusu bulunmadığı tespit edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir"

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(İHA-DHA)

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