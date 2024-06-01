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Manisa'daki yangınla ilgili Valilikten açıklama!

01.06.2024 17:04
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Manisa-Uşak il sınırında çıkan yangınla ilgili Manisa Valiliği açıklamada bulundu. Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirten Valilik çalışmalarda 44 söndürme ekibi, 6 hava aracı, 5 iş makinası, 1 teknik ekip, 4 ambulans, 5 güvenlik ekibinin yer aldığını açıkladı.

Manisa'daki yangınla ilgili Valilikten açıklama!

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı İsmailbey Mahallesinde çıkan yangınla ilgili Manisa Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Yangının söndürme çalışmalarına devam edildiği belirtilen açıklamada yangının 11.40'ta çıktığı bilgisi paylaşıldı.

YANGININ SÖNMESİ İÇİN YOĞUN ÇABA SARF EDİLİYOR

İlk müdahalenin 12.05'te başlandığı müdahalede Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 ilk müdahale aracı, 13 arazöz, 5 su tankeri, 3 dozer, 4 helikopter, 2 uçak; Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinden 1 ilk müdahale aracı, 11 itfaiye aracı; Alaşehir Belediyesinden 3 su tankeri, 1 kepçe, Kula Belediyesinden 1 su tankeri; Sarıgöl Belediyesinden 1 kepçe; Uşak Belediyesinden 1 su tankeri Aydın; Nazilli Belediyesinden 1 ilk müdahale aracı, 3 itfaiye aracı; Denizli Büyükşehir Belediye itfaiyesi 2 itfaiye aracı, 1 su tankeri; Gediz Elektrikten 1 teknik ekip; sağlık ekiplerinden 3 ambulans; jandarma ekiplerinden 5 asayiş devriye ekibi; UMKE'den 1 ekip olmak üzere toplam; 44 söndürme ekibi, 6 hava aracı, 5 iş makinası, 1 teknik ekip, 4 ambulans, 5 güvenlik ekibi ile müdahale edildiği bilgisi verildi.

Öte yandan, açıklamada yangının ormanlık alana sıçramaması için tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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