Manisa'dan son dakika deprem haberi!

Son dakika haberine g\u00f6re, Manisa'da meydana gelen depremin b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fc AFAD taraf\u0131ndan 3.2 olarak a\u00e7\u0131klan\u0131rken ya\u015fanan deprem 6.4 kilometre derinlikte ger\u00e7ekle\u015fti.\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130G\u00fcl\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc g\u00f6rmek i\u00e7in oto y\u0131kamac\u0131ya geliyorlar!Bakan Akar ve komutanlar s\u0131f\u0131r noktas\u0131ndaDikkat! Bu hastal\u0131k k\u00f6rl\u00fck ve uzuv kay\u0131plar\u0131na neden oluyor