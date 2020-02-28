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Manisa'dan son dakika deprem haberi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2020 08:45 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, saat 08.10 sıralarında merkez üssü Manisa Akhisar olan bir deprem meydana geldi.

Manisa'dan son dakika deprem haberi!

Son dakika haberine göre, Manisa'da meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 3.2 olarak açıklanırken yaşanan deprem 6.4 kilometre derinlikte gerçekleşti.


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Anahtar Kelimeler:
Manisa deprem Son dakika Akhisar

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