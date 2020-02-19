HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Manisa depremi öncesi gizemli olay! Çoban fark eder etmez telefonla kaydetti

Manisa depremi öncesi gizemli olay! Çoban fark eder etmez telefonla kaydetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2020 03:13 | Son Güncelleme

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde hayvancılık yapan bir vatandaş, akşam saatlerinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem anını cep telefonuyla kaydetti. Kuzularının panik halinde hareket ederek yüksek ses çıkarmasına anlam veremeyen vatandaş, telefonuyla ahırda video çekerken deprem anını kayda aldı.

Manisa depremi öncesi gizemli olay! Çoban fark eder etmez telefonla kaydetti

Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesi’nde saat 19.09'da meydana gelen 5.2'lik deprem büyük paniğe yol açtı.

Karakurt Mahallesi’nde hayvancılıkla geçimini sağlayan İbrahim Güngör, deprem öncesi ahırda kuzularının panik halinde hareket ettiklerini fark etti. Hemen cep telefonunu çıkarıp panik halinde ses çıkaran kuzularını çeken İbrahim Güngör, çok kısa bir süre sonra depremi yaşadı. Depremle birlikte büyük korku yaşayan İbrahim Güngör, hemen kuzularını ahırdan çıkardı.

Deprem sonrası konuşan İbrahim Güngör, "Akşam üzeri kuzuları yayladan getirmiştim. Kuzuları annelerinin yanına salacaktım. Deprem oldu çok korktuk. Bizim çocuklar da bağırdılar deprem oluyor diye. Ben önce bir şey anlamadım ama çok kötü bir deprem oldu. Allah daha beterinden korusun" dedi. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Evinde ölü bulunmuştu! Son fotoğrafı ortaya çıktıEvinde ölü bulunmuştu! Son fotoğrafı ortaya çıktı
Devlet hastanesi hakkında şok iddia: Bunun suçlusu ben miyim?Devlet hastanesi hakkında şok iddia: Bunun suçlusu ben miyim?
Bademcik iltihabı savunmayı bozuyorBademcik iltihabı savunmayı bozuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manisa Kırkağaç deprem

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan müstakbel gelini öve öve bitirememiş!

Seda Sayan müstakbel gelini öve öve bitirememiş!

Manisa'da art arda depremler

Manisa'da art arda depremler

Arkadaşının eşiyle yakalanınca dehşet saçmıştı! Yeni gelişme

Arkadaşının eşiyle yakalanınca dehşet saçmıştı! Yeni gelişme

Feci olay! Son anda yakaladı ama kurtaramadı

Feci olay! Son anda yakaladı ama kurtaramadı

Doğal gaz faturasında tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Osman Kavala gözaltına alındı

Osman Kavala gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Pantolon sipariş verdi, kutudan çıkanlar şoke etti

Pantolon sipariş verdi, kutudan çıkanlar şoke etti

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Çok tartışılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ziyaret

Çok tartışılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ziyaret

Bursa'da uzman çavuşa saldırı! Arkasından yaklaşıp...

Bursa'da uzman çavuşa saldırı! Arkasından yaklaşıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki harita paylaşarak açıkladı! Deprem uzmanı Naci Görür'den tedirgen eden sözler

Deprem uzmanı Naci Görür'den tedirgen eden sözler

Mersin'de hastadan devlet hastanesi hakkında şok iddia: Bunun suçlusu ben miyim?

Devlet hastanesi hakkında şok iddia: Bunun suçlusu ben miyim?

Terhisine 38 gün kala kayboldu! 'Başvurmadığımız yer kalmadı'

Terhisine 38 gün kala kayboldu! 'Başvurmadığımız yer kalmadı'

Sinop’ta ahşap ev alevlere teslim oldu

Sinop’ta ahşap ev alevlere teslim oldu

Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib’i vurdu: 3 ölü, 9 yaralı

Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib'i kan gölüne çevirdi!

Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.