Manisa depreminin hissedildiği İstanbul'a "zemin" uyarısı

İSTANBUL (AA) - GÜÇ GÖNEL SAĞIROĞLU - Manisa'da dün meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin pek çok ilde hissedilmesinin "normal" olduğunu belirten uzmanlar, merkez üssüne kilometrelerce uzaklıktaki İstanbul'daki bazı vatandaşların depremi daha güçlü hissetmelerinde ise "kötü zeminin" etkili olduğuna dikkati çekti.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün saat 22.22'de meydana gelen ve 9,8 saniye süren 5,4 büyüklüğündeki deprem sadece merkez üssü ve yakınlarında değil, kilometrelerce ötedeki İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir gibi illerde de hissedildi. İstanbul'un bazı ilçelerindeki vatandaşlar ise depremden kentin diğer bölgelerinde yaşayanlardan daha fazla etkilendi.

İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Manisa'da meydana gelen depremin İstanbul'da da hissedilmesinin normal olduğunu söyledi. Merkez üssüyle İstanbul arasındaki mesafeye bakıldığında depremin meydana geldiği derinliğin de önemsizleştiğini ifade eden Çakır, küçük depremlerin yakın mesafelerde, büyük depremlerin ise uzak mesafelerde hissedilebileceğini dile getirdi.