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Manisa İl Göç İdaresi Müdürü Doğramacı son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 19:43 | Son Güncelleme

MANİSA'da, görev başındayken kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Manisa İli Göç İdaresi  Müdürü Abdurrahman Şeref Doğramacı (51), memleketi Alaşehir ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Manisa İl Göç İdaresi Müdürü Doğramacı son yolculuğuna uğurlandı

Nurettin DOGAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'da, görev başındayken kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Manisa İli Göç İdaresi Müdürü Abdurrahman Şeref Doğramacı (51), memleketi Alaşehir ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.
Manisa İli Göç İdaresi Müdürü Abdurrahman Şeref Doğramacı, dün saat 17.00 sıralarında, görevi başındayken bir anda fenalaştı. Evli, 2 çocuk babası Doğramacı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Manisa'daki özel hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Doğramacı, tedaviye alındı. Durumu ağır olan Abdurrahman Şeref Doğramacı doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Doğramacı'nın ani ölümü yakınları, sevenleri ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu.
Doğramacı için bugün öğlen memleketi olan Alaşehir ilçesindeki Pazar Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Alaşehir Kaymakamlığı'na vekalet eden Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Alaşehir Belediye Başkan Vekili Remzi Şirinoğlu, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Doğramacı'nın eşi Gülhan Doğramacı, kızı Hatice Doğramacı, oğlu İbrahim Doğramacı ve diğer yakınları, çalışma arkadaşları ve sevenleri katıldı.
Cenazeye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dünya Doktorlar Derneği gibi birçok kişi, kurum, kuruluş tarafından çelenk gönderdi. Alaşehir Müftüsü Necati Kara'nın kıldırdığı namazın ardından Alaşehir Yeni Mezarlığa götürülen Doğramacı'nın cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Manisa İl Göç İdaresi Müdürü Doğramacı son yolculuğuna uğurlandıManisa İl Göç İdaresi Müdürü Doğramacı son yolculuğuna uğurlandıManisa İl Göç İdaresi Müdürü Doğramacı son yolculuğuna uğurlandıManisa İl Göç İdaresi Müdürü Doğramacı son yolculuğuna uğurlandı

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