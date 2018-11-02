Manisa İstihbarat eski Müdürüne FETÖ'den 10 yıl hapis cezası

Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA)-MANİSA'da, FETÖ/PDY'nin emniyetteki mahrem yapılanmasında görev aldıkları ve silahlı terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 2'si tutuklu 5 sanıklı davada karar çıktı. Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu olarak yargılanan İstihbarat Şube eski Müdürü Mehmet Deniz ile bir polis memuru toplam 10'ar yıl, 2 eski polis memuru ise 7 yıl 8 ay 15'er gün hapisle cezalandırıldı. 1 kişi de beraat etti.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube eski Müdürü Mehmet Deniz'in de bulunduğu 2'si tutuklu 5 sanık, Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen davada tekrar hakim karşısına çıktı. Bir önceki duruşmada verdiği mütalaayı tekrar eden savcı, sanıkların 4'ünün 'silahlı terör örgütü üyeliği' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan cezalandırılmasını, 1'inin ise beraatını istedi. Mahkeme başkanı sanıkların son kez söyleyecekleri bir şey olup olmadığını sordu. Daha sonra verdiği 2 saatlik aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Ayşe K.D.'nin beraatına, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nün eski istihbarat şubesi müdürü Mehmet Deniz ile polis memuru Rafet Özkan'ın 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 8 yıl 9'ar ay, 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan da 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti diğer sanıklar, eski polis memurları Hikmet Dereli ile Birer Koçak'a silahlı terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15'er gün ve özel hayatın gizliliğini ihlalden de 10'ar ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

