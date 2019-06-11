HABER

Manisa-İzmir yolunda heyelan

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 22:09 | Son Güncelleme

Manisa-İzmir yolunda aşırı yağış nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu kapanan yol, ekiplerin yoğun çalışması sonrası yaklaşık 1 saat sonra trafiğe açıldı.Heyelan saat 20.30 sıralarında Manisa - İzmir karayolunda Süreyya Tabiat Parkı mevkiinde meydana geldi.

Manisa-İzmir yolunda aşırı yağış nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu kapanan yol, ekiplerin yoğun çalışması sonrası yaklaşık 1 saat sonra trafiğe açıldı.
Heyelan saat 20.30 sıralarında Manisa - İzmir karayolunda Süreyya Tabiat Parkı mevkiinde meydana geldi. Manisa’da akşam üzeri etkili olan yağışlar nedeniyle İzmir’den Manisa istikametinde dağdan inen kaya ve toprak parçaları yola döküldü. Her iki şeridi de kaplayan toprak kayması nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Toprak kayması sırasında araç geçişinin olmaması olası bir faciayı önlerken olay yerine çok sayıda polis ve karayolları sevk edildi. Karayolları ekipleri dozerlerle yoldaki toprak ve kaya parçalarını yolun kenarına yığdı. Yolun kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken İzmir’den Manisa’ya gitmek isteyen sürücüler ise Menemen ilçe istikametinde yönlendirildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası yol her iki yönden de trafiğe kontrollü olarak açıldı.
Karayolları ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ederken, polis ekipleri ise herhangi bir kaza oluşmaması için yolun her iki tarafında da görev yapıyor. Yolun kısa sürede tamamen açılması bekleniyor.

PARTNER Utangaçlıktan nasıl kurtulunur? Utangaçlıktan nasıl kurtulunur?
Bursa'da trafo merkezinde yangınBursa'da trafo merkezinde yangın
Babasına kızıp arabasını yaktıBabasına kızıp arabasını yaktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kremlin'den S-400 açıklaması! Tarih belli oldu

Kremlin'den S-400 açıklaması! Tarih belli oldu

Belediye meclisi Suriyelilere plaj yasağı getirmişti! Belediye başkanı son sözünü söyledi

Belediye meclisi Suriyelilere plaj yasağı getirmişti! Belediye başkanı son sözünü söyledi

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Ünlü giyim markası yarı fiyatına satıldı

Ünlü giyim markası yarı fiyatına satıldı

Kimse gözyaşına engel olamadı! Ölen oğlunun başından ayrılamadı

Kimse gözyaşına engel olamadı! Ölen oğlunun başından ayrılamadı

Omzuna falçata saplayan babasını arabayla sürükledi

Omzuna falçata saplayan babasını arabayla sürükledi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

10 ilde 27 suçtan aranan firari mahkum yakalandı! Gazetecilere sorusu 'pes' dedirtti

Firari mahkumun gazetecilere sorusu 'pes' dedirtti

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Kızını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor.... Mahkemede dikkat çeken sözler

Mahkemede şoke eden sözler! Oğlunu doğurunca kızını...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.