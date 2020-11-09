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Manisa jandarmasından motosiklet denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 10:38 | Son Güncelleme

Manisa il genelinde 2020 yılının ilk 10 ayında meydana gelen 47 ölümlü trafik kazasının 10’una, 3 bin 48 yaralamalı trafik kazasının 1330’una karışan motosiklet sürücülerine yönelik Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Manisa il genelinde 2020 yılının ilk 10 ayında meydana gelen 47 ölümlü trafik kazasının 10’una, 3 bin 48 yaralamalı trafik kazasının 1330’una karışan motosiklet sürücülerine yönelik Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetim ve kontrollerde 1.698 araç ve sürücüsüne 1 milyon 151 bin 612 TL Trafik İdari Para Cezası uygulanırken 149 motosiklet de trafikten men edildi.
Manisa’da 2020 yılının ilk 10 ayında meydana gelen ve motosiklet sürücülerinin karıştığı kazalarda 10 kişi hayatını kaybederken 1695 kişi de yaralandı. Meydana gelen trafik kazalarında motosikletlerin önemli bir orana sahip olması sebebiyle, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında motosiklet ve motorlubisikletlere yönelik 17 ilçede eylül ve ekim aylarında özel denetimler gerçekleştirildi. İl genelinde meydana gelen kazaları azaltmak için, 44 Jandarma Trafik Timi ile birlikte, Jandarma Motorlu Trafik Timleri (Hızır) ve Jandarma Motorlu Asayiş Timleri (Huzur) timlerinin katılımıyla değişik gün ve saatlerde gerçekleştirilen denetimlerde, 14 bin 14 motosiklet denetime tabi tutulurken, denetime tabi tutulan motosikletlerden 6’sı çalıntı, 31’i yakalama-hacizli olmak üzere 149 motosiklet trafikten men edilerek otoparklara çekildi. Yakalanan 6 adet çalıntı motosiklet sürücülerine gerekli işlemler yapılmak üzere adli makamlara sevk edilirken, yapılan denetim ve kontrollerde 1.698 araç ve sürücüsüne 1 milyon 151 bin 612 TL Trafik İdari Para Cezası uygulandı.
Jandarma tarafından, trafik kazalarında ölüm ve yaralanma olaylarının azaltılması için uygulamalara devam edileceği bildirildi.

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