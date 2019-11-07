Manisa kan bağışında Türkiye'de üçüncü

Manisa Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal, çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Geçen yıl Manisa'daki hastanelerde 58 bin 700 ünite kan kullanıldığına dikkat çeken Nardal, "İlimiz genelindeki kan ihtiyacının yüzde 100'ünü karşıladık. Elimizde kalan kanları ise Ege Bölgesi'nde bulunan diğer hastanelere yolladık" dedi. Kuruldukları 2002 yılından bu yana sadece Manisa ve ilçelerinden kan bağışlarını kabul ettiklerini belirten Dr. Nardal, "Kurulduktan sonraki 3 yıl kendi esaslarımıza göre kan bağışı alıyorduk. Bunun devamlı olması gerekiyor. Herhangi bir doğal afette süratli hareket etmemiz lazım. Çünkü aldığmıız kanın mutlaka 6 veya 8 saat içerisinde testlerden geçirilmesi gerekiyor: Alınan kan doğrudan doğruya hastaya verilemez. bazı hastalıkların tespiti için testen geçirilir. Testen geçirilmiş, sağlam kanlar, hastanelere verilmek üzere stoklanır" dedi.

'68 MERKEZ ARASINDA İLK 3 ARASINDAYIZ'

Geçen yıl 66 bin 93 ünite topladıklarını altını çizen Nardal, "Bu rakam, genel merkezin vermiş olduğu hedeften daha yüksek. Bu sene de bu rakamı 2 bin, 2 bin 500 arası arttıracağımızı düşünüyorum. Halkımızı çok iyi bilinçlendirdik. Resmi kurumlar bizlere aynı zamanda destek veriyor. Sivil toplum örgütleri, askeriyemiz, üniversitemiz ile işbirliği içindeyiz. Güçlü bir ekibimiz var. Ülkemizde 68 kan bağışı merkezi var. Bu 68 merkezin içinde kan bağışı toplamda mesir ve Konya'nın ardından 3'üncü sıradayız ama bu hiçbir zaman yeterli değil. Bunu daha da yükseğe çıkaracağımızı umuyoruz. Genel Merkezimizin istatistiklerine göre Mersin, Konya ve Manisa üst sıralarda bulunuyor. Bu onur verici. İzmir Bölge'ye bağlıyız. Bölgemiz, Türkiye ön sırada geliyor" dedi.

'KAN VERMEK KAN HÜCRELERİNİ GENÇLEŞTİRİR'

Kan bağışında bulunmaktan endişe edenler olduğuna dikkati çeken Nardal, şöyle devam etti:

"Sağlıklı, gönüllü kişilerin kan bağışlarını kabul ediyoruz. Kan bağşı yaacak kişinin önce kan değerlerine bakıyoruz. Erkekler yılda 4 kadınlar ise 3 defa kan verebilir. Bir ünite kan 3 kişiye hayat veriyor. Dolayısıyla 3 kişinin yaşamasına sebep oluyoruz. Bu çok güzel bir duygu. Bağışlanan kan kullanıldığında, o kişiye mesajla bilgilendirmede bulunuluyor. Kan vermek ayrıca kan hücrelerinin gençleşmesine sebep oluyor. İnsanı gençleşiyor. Yani kan tazeleniyor."

