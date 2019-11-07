HABER

Manisa kan bağışında Türkiye'de üçüncü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 15:14 | Son Güncelleme

MANİSA Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr.

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal, kan bağışı toplamada nüfusa oranla değerlendirildiğinde Türkiye'de 3'üncü sırada yer aldıklarını söyledi. Nardal, geçen sene 66 bin 93 ünite kan topladıklarını hatırlatıp, "Bu rakam, genel merkezin vermiş olduğu hedeften daha yüksek" dedi.

Manisa Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal, çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Geçen yıl Manisa'daki hastanelerde 58 bin 700 ünite kan kullanıldığına dikkat çeken Nardal, "İlimiz genelindeki kan ihtiyacının yüzde 100'ünü karşıladık. Elimizde kalan kanları ise Ege Bölgesi'nde bulunan diğer hastanelere yolladık" dedi. Kuruldukları 2002 yılından bu yana sadece Manisa ve ilçelerinden kan bağışlarını kabul ettiklerini belirten Dr. Nardal, "Kurulduktan sonraki 3 yıl kendi esaslarımıza göre kan bağışı alıyorduk. Bunun devamlı olması gerekiyor. Herhangi bir doğal afette süratli hareket etmemiz lazım. Çünkü aldığmıız kanın mutlaka 6 veya 8 saat içerisinde testlerden geçirilmesi gerekiyor: Alınan kan doğrudan doğruya hastaya verilemez. bazı hastalıkların tespiti için testen geçirilir. Testen geçirilmiş, sağlam kanlar, hastanelere verilmek üzere stoklanır" dedi.

'68 MERKEZ ARASINDA İLK 3 ARASINDAYIZ'

Geçen yıl 66 bin 93 ünite topladıklarını altını çizen Nardal, "Bu rakam, genel merkezin vermiş olduğu hedeften daha yüksek. Bu sene de bu rakamı 2 bin, 2 bin 500 arası arttıracağımızı düşünüyorum. Halkımızı çok iyi bilinçlendirdik. Resmi kurumlar bizlere aynı zamanda destek veriyor. Sivil toplum örgütleri, askeriyemiz, üniversitemiz ile işbirliği içindeyiz. Güçlü bir ekibimiz var. Ülkemizde 68 kan bağışı merkezi var. Bu 68 merkezin içinde kan bağışı toplamda mesir ve Konya'nın ardından 3'üncü sıradayız ama bu hiçbir zaman yeterli değil. Bunu daha da yükseğe çıkaracağımızı umuyoruz. Genel Merkezimizin istatistiklerine göre Mersin, Konya ve Manisa üst sıralarda bulunuyor. Bu onur verici. İzmir Bölge'ye bağlıyız. Bölgemiz, Türkiye ön sırada geliyor" dedi.

'KAN VERMEK KAN HÜCRELERİNİ GENÇLEŞTİRİR'

Kan bağışında bulunmaktan endişe edenler olduğuna dikkati çeken Nardal, şöyle devam etti:

"Sağlıklı, gönüllü kişilerin kan bağışlarını kabul ediyoruz. Kan bağşı yaacak kişinin önce kan değerlerine bakıyoruz. Erkekler yılda 4 kadınlar ise 3 defa kan verebilir. Bir ünite kan 3 kişiye hayat veriyor. Dolayısıyla 3 kişinin yaşamasına sebep oluyoruz. Bu çok güzel bir duygu. Bağışlanan kan kullanıldığında, o kişiye mesajla bilgilendirmede bulunuluyor. Kan vermek ayrıca kan hücrelerinin gençleşmesine sebep oluyor. İnsanı gençleşiyor. Yani kan tazeleniyor."

Avcılar'da dehşet! Doktor, meslektaşına kurşun yağdırdı Avcılar'da dehşet! Doktor, meslektaşına kurşun yağdırdı
Kağıthane'de kaldırıma savrulan otomobilin altında kalmaktan kurtulan kadın o anları anlattıKağıthane'de kaldırıma savrulan otomobilin altında kalmaktan kurtulan kadın o anları anlattı
Avlarını fotoğraflayarak belirleyen kapkaç zanlıları özel ekiple yakalandıAvlarını fotoğraflayarak belirleyen kapkaç zanlıları özel ekiple yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Albayrak duyurdu! Dar gelirliye konut müjdesi

Albayrak duyurdu! Dar gelirliye konut müjdesi

Canlı yayında isyan! 'Utanıyorum'

Canlı yayında isyan! 'Utanıyorum'

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında 'göçmen' polemiği büyüyor!

Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında 'göçmen' polemiği büyüyor!

Erdoğan'dan UEFA'ya Barış Pınarı Harekatı tepkisi!

Erdoğan'dan UEFA'ya Barış Pınarı Harekatı tepkisi!

Türkiye'nin konuştuğu olayda yürek yakan gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu olayda yürek yakan gelişme!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara’daki hızlı tren kazasıyla ilgili yeni gelişme! İddianame kabul edildi

Ankara’daki hızlı tren kazasıyla ilgili yeni gelişme!

Ankara'da terör operasyonu! Yabancı uyruklu 17 DEAŞ'lı gözaltına alındı

Tamamı yabancı uyruklu! Yakalandılar

Ataşehir'de feci kaza! 8 yaşındaki öğrenciye otomobil çarptı

Ataşehir'de feci kaza!

İBB'den proje iptali! İmamoğlu 'Böyle bir ihtiyaç yok' diyerek duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Adana'da havadan ceza yağdı

Havadan ceza yağdı

Son dakika: Otizmli çocukların 'yuhalandığı' iddiasına AK Parti'den açıklama

Okulda skandal iddia! AK Parti'den açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.