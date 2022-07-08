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Manisa, Mardin, Mersin Kurban Bayramı namaz saatleri 2022! Manisa, Mardin, Mersin’ de Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

08.07.2022 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı namazı saati yarın sabah namaz kılacak olan birçok Müslüman vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bu mübarek bayram 9-12 Temmuz arasında idrak edilecek. Bayramın birinci günü sabah kılınacak olan bayram namazının saatleri Manisa, Mardin, Mersin illerinde yaşayanlar tarafından sorgulanıyor. Peki Diyanet’e göre Manisa, Mardin, Mersin illerinde bayram namazı saat kaçta? İşte bayram namazı saatleri!

Manisa, Mardin, Mersin Kurban Bayramı namaz saatleri 2022! Manisa, Mardin, Mersin’ de Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Manisa, Mardin, Mersin illerinde bayram namazı kaçta kılınacak sorusu Manisa, Mardin, Mersin illerinde yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Yarın sabah kılınacak olan bayram namazının saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi. İşte Manisa, Mardin, Mersin bayram namazı saatleri 2022!

2022 MANİSA, MARDİN VE MERSİN'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kurban Bayramı bu yıl 9 Temmuz-12 Temmuz arası idrak edilecek. Manisa'da bayram namazı 9 Temmuz 2022 sabahı saat 06.27'de cemaatle beraber kılınacak. Mardin'de 05.37'de kılınırken, Mersin'de ise bayram namazı 06.03'te kılınacak.

BAYRAM NAMAZININ ÖNEMİ NEDİR?

Her sene bayramlarda toplu olarak kılındığı bilinen bayram namazı, Müslümanlar arasındaki bağın ve birliğin gelişmesine katkı sunmakta ve bayram kutlamasına vesile olmaktadır. Namazın sonrasında caminin bahçesinde bayramlaşan vatandaşlar arasında toplumsal birlik ve beraberlik duygusu güçlenir.

Ayrıca okunan bayram hutbesi sünnettir ve namazın ardından okunan bu hutbeler, vatandaşlar için güzel tavsiyeler içerip yol gösterici özellik taşır.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Önceki günlerde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın sonrasında Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı da belli oldu. Tatil toplamda 9 güne çıktı. 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü başlayacak olan bayram tatili 17 Temmuz 2022 Pazar gününe dek devam edecek.

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