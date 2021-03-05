Manisa, Mardin, Mersin, Muğla'da cumartesi ve pazar sokağa çıkmak yasak mı?

Düşük riskli iller arasında yer alan Manisa ve Mardin’de cumartesi ve pazar gününü kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmazken, Mersin ve Muğla gibi riskli illerde tedbirler hâlâ sıkı tutuluyor.

MANİSA’DA CUMARTESİ VE PAZAR SOKAĞA ÇIKMAK YASAK MI?



Diğer birçok il gibi orta riskli iller kategorisinde yer aldığından dolayı hafta sonu cumartesi ve pazar günü Manisa’da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak. Ancak akşamları 21:00-05:00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

MARDİN’DE SOKAĞA CUMARTESİ VE PAZAR SOKAĞA ÇIKILIR MI?



Düşük riskli iller kategorisinde yer alan Mardin’de de hafta sonu sokağa çıkmak serbest. Cumartesi ve pazar günü Mardin’de akşam 21:00 ile 05:00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

MERSİN’DE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMAK SERBEST Mİ?



Yüksek riskli iller arasında yer alan Mersin’de cuma saat 21:00’den başlayarak, pazartesi saat 05:00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Ancak cumartesi günü 05:00-21:00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.