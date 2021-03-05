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Manisa, Mardin, Mersin, Muğla'da cumartesi ve pazar sokağa çıkmak yasak mı?

05.03.2021 15:58 | Son Güncelleme:
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Manisa, Mardin, Mersin, Muğla'da cumartesi ve pazar sokağa çıkmak yasak mı?

Türkiye, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbir süreçlerinde yeni bir döneme geçti. Düşük, orta, riskli ve çok riskli iller belirlenerek, kısıtlamalar da il bazında değiştirildi. Manisa, Mardin, Mersin, Muğla’da hafta sonu cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması kararları değişti.

Düşük riskli iller arasında yer alan Manisa ve Mardin’de cumartesi ve pazar gününü kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmazken, Mersin ve Muğla gibi riskli illerde tedbirler hâlâ sıkı tutuluyor.

MANİSA’DA CUMARTESİ VE PAZAR SOKAĞA ÇIKMAK YASAK MI?

Diğer birçok il gibi orta riskli iller kategorisinde yer aldığından dolayı hafta sonu cumartesi ve pazar günü Manisa’da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak. Ancak akşamları 21:00-05:00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

MARDİN’DE SOKAĞA CUMARTESİ VE PAZAR SOKAĞA ÇIKILIR MI?

Düşük riskli iller kategorisinde yer alan Mardin’de de hafta sonu sokağa çıkmak serbest. Cumartesi ve pazar günü Mardin’de akşam 21:00 ile 05:00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

MERSİN’DE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMAK SERBEST Mİ?

Yüksek riskli iller arasında yer alan Mersin’de cuma saat 21:00’den başlayarak, pazartesi saat 05:00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Ancak cumartesi günü 05:00-21:00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

MUĞLA’DA CUMARTESİ VE PAZAR SOKAĞA ÇIKMAK YASAK MI?

Yüksek riskli iller arasında yer alan Muğla’da cuma saat 21:00’den başlayarak, pazartesi saat 05:00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Ancak cumartesi günü 05:00-21:00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Haritaya göre Şanlıurfa, Uşak, Bingöl, Diyarbakır, Bitlis, Muş, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt, Van, Hakkari, Iğdır ve Ağrı düşük riskli (mavi) iller kategorisinde bulunuyor.

ORTA RİSKLİ İLLER

Ankara'nın dışında, Manisa, Bursa, Denizli, Aydın, Afyonkarahisar, Isparta, Çankırı, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Çorum, Bartın, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Erzincan, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Bayburt ve Kars orta riskli (sarı) grupta yer aldı.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

İzmir ve İstanbul’un dışında, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Kocaeli, Muğla, Çanakkale, Kütahya, Antalya, Düzce, Bilecik, Zonguldak, Bolu, Mersin, Karaman, Kırıkkale, Niğde, Kilis, Kayseri, Ardahan ve Artvin yüksek riskli (turuncu) şehirler oldu.

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ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman ise çok yüksek riskli (kırmızı) iller olarak belirlendi.


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