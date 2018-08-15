Manisa merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

MANİSA (AA) - Manisa merkezli üç ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 11 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 11 eski öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörler Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Manisa, İzmir ve Kocaeli illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda İ.K, N.Ö, H.A, K.K, G.K, B.K, M.K, H.K, A.A, P.E. ve F.Y gözaltına alındı.
Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.Y. tutuklandı. Diğer 10 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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