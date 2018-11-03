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Manisa merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 13:54 | Son Güncelleme

Örgütün öğrenci yapılanmasında görev aldıkları iddia edilen 3 zanlı ile yakalama kararı bulunan eski binbaşı tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün deşifresine yönelik soruşturma kapsamında Manisa, İzmir, Van ve Gaziantep'te belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgütün Manisa'daki öğrenci yapılanmasında görev aldıkları öne sürülen D.E, A.E, M.Ç. ve F.Ş. ile TSK'dan ihraç edilen ve Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama emri bulunan eski binbaşı F.Ö. yakalandı.

Zanlılardan M.Ç ve F.Ş'nin "ByLock" kullanıcısı oldukları tespit edildi.

Şüphelilerden D.E, A.E, M.Ç. ve F.Ö, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, F.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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4 tutuklama FETÖ Manisa operasyon

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