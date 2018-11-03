Manisa merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

MANİSA (AA) - Manisa merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün deşifresine yönelik soruşturma kapsamında Manisa, İzmir, Van ve Gaziantep'te belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda örgütün Manisa'daki öğrenci yapılanmasında görev aldıkları öne sürülen D.E, A.E, M.Ç. ve F.Ş. ile TSK'dan ihraç edilen ve Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama emri bulunan eski binbaşı F.Ö. yakalandı.
Zanlılardan M.Ç ve F.Ş'nin "ByLock" kullanıcısı oldukları tespit edildi.
Şüphelilerden D.E, A.E, M.Ç. ve F.Ö, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, F.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 'andımız' açıklaması
ABD'de iğrenç olay! Uçakta tecavüze uğradı
Siyasi kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! 'Melih Gökçek oğlu için pazarlık yapıyor'
Sağ yakalanan teröristin üzerinden çıktı! Akılalmaz taktik
Genç kızın sözleri herkesin kanını dondurdu
İstanbul'da korkutan yangın! Yaralılar var
İzmir'de 1 çocuk ve 2 kadına taciz iddiasına gözaltı
Cemal Kaşıkçı ile ilgili flaş iddia: İsrail üretimi yazılımla gözetlendi
Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti
Okuyucu Yorumları 0 yorum