Manisa merkezli FETÖ operasyonları

Manisa'da FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik diğer soruşturmada ise örgüt üyelerinin saklandığı tespit edilen hücre evine operasyon düzenlendi.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekiplerince Manisa merkezli İzmir, Ankara, Kayseri, Konya, Niğde, Isparta, Malatya, Hakkari ve Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Şehzadeler ilçesinde belirlenen söz konusu adreste yapılan aramalarda, örgüt üyeliğinden haklarında yakalama emri bulunan kapatılan FETÖ okulunun müdürü R.B. ile M.Y. ve E.Ç. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda bulunan drone, 3 bin 950 avro, 14 bin dolar, 18 bin 405 lira ve dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.Y. ve E.Ç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. R.B'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

