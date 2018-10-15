Manisa merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA) - MANİSA merkezli 10 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlen eş zamanlı operasyonlarda, 14 kişi gözaltına alınırken, 4 şüphelinin de arandığı belirtildi.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. Manisa, İzmir, Ankara, Kayseri, Konya, Niğde, Isparta, Malatya, Hakkari ve Şırnak'ta 18 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı verilen 18 kişiden 14'ü yakalandı. Diğer 4 şüphelinin de arandığı belirtildi. Şüphelilerin, ankesörlü hatlardan 'ardışık arama' yöntemiyle iletişim kurduğunun tespit edildiği bildirildi.
Suudi Kralı'ndan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili flaş talimat
İngiltere'de bir bebek babası, dedesi ve teyzesiyle aynı tarihte doğdu
İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nde alarm!
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 259 köy ve mahalle muhtarı görevden uzaklaştırıldı
Kemiklerin peşinde tarihin izini sürüyorlar
Adana'da bir firmayı 550 bin TL dolandıran şahıstan akılalmaz teklif: Benimle beraber olun...
Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek
Kırmızı ışıkta karşıya geçmek mi? Bu haberi okuduktan sonra bir daha düşünün
Galaxy Note 8 fiyatı düştü!
İYİ Parti'de istifa depremi
Uzmanlar uyarıyor! Şeker hastalığı (Diyabet) 35'li yaşlara kadar indi
Okuyucu Yorumları 0 yorum