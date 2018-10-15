HABER

Manisa merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 14:01 | Son Güncelleme

MANİSA merkezli 10 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlen eş zamanlı operasyonlarda, 14 kişi gözaltına alınırken, 4 şüphelinin de arandığı belirtildi.

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA) - MANİSA merkezli 10 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlen eş zamanlı operasyonlarda, 14 kişi gözaltına alınırken, 4 şüphelinin de arandığı belirtildi.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. Manisa, İzmir, Ankara, Kayseri, Konya, Niğde, Isparta, Malatya, Hakkari ve Şırnak'ta 18 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı verilen 18 kişiden 14'ü yakalandı. Diğer 4 şüphelinin de arandığı belirtildi. Şüphelilerin, ankesörlü hatlardan 'ardışık arama' yöntemiyle iletişim kurduğunun tespit edildiği bildirildi.

PARTNERMüjdemizi isteriz! Saksıda tohumsuz sebze üretiyoruzMüjdemizi isteriz! Saksıda tohumsuz sebze üretiyoruz
Dünyanın en güçlü şehirleri belli oldu! Türkiye'den tek bir şehir listedeDünyanın en güçlü şehirleri belli oldu! Türkiye'den tek bir şehir listede
Feride'yi arama çalışmaları sürüyorFeride'yi arama çalışmaları sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

Annesi 'Murat' diye seslenince yıllardır sakladıkları sır ortaya çıktı

Annesi 'Murat' diye seslenince yıllardır sakladıkları sır ortaya çıktı

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

O Ses Türkiye'de Ferat Üngür 'Zülfü Kaküllerin Amber Misali' ile jüriyi büyüledi!

O Ses Türkiye'de Ferat Üngür 'Zülfü Kaküllerin Amber Misali' ile jüriyi büyüledi!

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun'da baba ve oğlun televizyon izleme kavgasında korkunç son!

Samsun'da baba ve oğlun televizyon izleme kavgasında korkunç son!

Geleneğin böylesi! Oraya girmek için sırada bekliyorlar

Geleneğin böylesi! Oraya girmek için sırada bekliyorlar

Bosna Hersek'te sonbahar renkleri

Bosna Hersek'te sonbahar renkleri

Dünyanın en güçlü şehirleri belli oldu! Türkiye'den tek bir şehir listede

Dünyanın en güçlü şehirleri belli oldu! Türkiye'den tek bir şehir listede

Antalya'da güneşi gören denize koştu

Antalya'da güneşi gören denize koştu

1400 yıllık el yazması Tevrat için öldürülmüştü! Kan donduran Adnan Oktar iddiası...

1400 yıllık el yazması Tevrat için öldürülmüştü! Kan donduran Adnan Oktar iddiası...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.