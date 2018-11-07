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Manisa merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 11:22 | Son Güncelleme

 MANİSA merkezli 11 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı.

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA merkezli 11 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. Manisa merkezli İzmir, İstanbul, Çanakkale, Denizli, Hatay, Balıkesir, Tekirdağ, Kütahya, Sakarya ve Diyarbakır'daki 17 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda, hakkında gözaltı kararı verilen 17 kişiden 14'ü yakalandı. Diğer 3 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Şüphelilerin, örgüt üyeleriyle ankesörlü hatlardan 'ardışık arama' yöntemiyle iletişim kurduğunun tespit edildiği bildirildi.

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