HABER

Manisa merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 22:57 | Son Güncelleme

Operasyon kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı

MANİSA (AA) - Manisa merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Salihli Cumhuriyet Başsavcılığının sürdürdüğü soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Manisa, İzmir, İstanbul, Bursa ve Giresun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekiplerce gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

PARTNERHaftada kaç gün spor yapmak lazım?Haftada kaç gün spor yapmak lazım?
Kadıköy'de derbi öncesi kan aktıKadıköy'de derbi öncesi kan aktı
Porsuk Barajı'nda balık ve kerevit ölümleri (2)Porsuk Barajı'nda balık ve kerevit ölümleri (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
14 gözaltı FETÖ-PDY gözaltı operasyon

En Çok Okunan Haberler

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

Kim Kardashian'ın kocası Kanye West Drake'e isyan etti: Karımla yattıysan...

Kim Kardashian'ın kocası Kanye West Drake'e isyan etti: Karımla yattıysan...

Kadıköy'de nefes kesen derbi!

Kadıköy'de nefes kesen derbi!

ABD'den flaş Brunson açıklaması: Bu hafta Türk yetkililerle konuşacağız

ABD'den flaş Brunson açıklaması: Bu hafta Türk yetkililerle konuşacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu'nun mal varlığı ne kadar? Tazminat sonrası Meclis'e mal beyanında bulunacak

Kılıçdaroğlu'nun mal varlığı ne kadar? Tazminat sonrası Meclis'e mal beyanında bulunacak

Adana'da acil serviste büyük kavga! Hastane savaş alanına döndü!

Adana'da acil serviste büyük kavga! Hastane savaş alanına döndü!

On Numara sonuçları 24 Eylül - Milli Piyango 842. hafta On Numara çekiliş sonucu

On Numara sonuçları 24 Eylül - Milli Piyango 842. hafta On Numara çekiliş sonucu

TSK açıkladı! Mavi liste'de aranan Raife Elmas öldürüldü!

TSK açıkladı! Mavi liste'de aranan Raife Elmas öldürüldü!

Yusuf Nazik tutuklandı!

Yusuf Nazik tutuklandı!

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.