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Manisa merkezli operasyonda 19 'torbacı' tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.01.2019 16:23 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Akhisar ilçesi merkezli 2 ilde sokak  satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa merkezli operasyonda 19 'torbacı' tutuklandı

Barış GEZİCİ / AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesi merkezli 2 ilde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 19'u tutuklandı, 1'i ise serbest bırakıldı.
Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Manisa ve İzmir'de sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik teknik takip yaptı. Takibin ardından da geçtiğimiz Salı günü belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 20 şüpheli gözaltına alındı . Emniyetteki işlemleri tamamlan şüpheliler, dün akşam adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i savcılık tarafından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 19 şüpheli ise tutuklandı.

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Manisa merkezli operasyonda 19 'torbacı' tutuklandıManisa merkezli operasyonda 19 'torbacı' tutuklandıManisa merkezli operasyonda 19 'torbacı' tutuklandı

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