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Manisa merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 14 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 16:27 | Son Güncelleme

Manisa merkezli 2 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.Manisa’da yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM tarafından bugün il merkezi, ilçeler ve Rize ilinde 17 farklı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Manisa merkezli 2 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
Manisa’da yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM tarafından bugün il merkezi, ilçeler ve Rize ilinde 17 farklı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda suça karıştığı tespit edilen 14 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda farklı çap ve markalarda 15 adet tabanca, 10 adet tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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