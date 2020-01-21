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  4. Manisa’nın Akhisar ilçesinde otel odasına uyuşturucu operasyonu

Manisa’nın Akhisar ilçesinde otel odasına uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 17:07 | Son Güncelleme

Manisa’nın Akhisar ilçesinde bir otel odasına düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheliyle birlikte bin 971 adet (797 gram) ekstasy uyuşturucu hapı ele geçirildi.

Akhisar’da dün gece Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü, Akhisar ilçe emniyet müdürlüğü KOM ve Narkotik Suçlarla mücadele grup amirliği ekiplerince bir otel odasına yapılan baskında bin 971 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adli makamlarca uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde bir istihbaratı değerlendiren ve yapılan araştırmalar sonucunda Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında, alınan arama kararı uyarınca Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü, Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM ve Narkotik Suçlarla mücadele grup amirliği ekiplerince narkotik madde arama köpeği eşliğinde Akhisar’daki bir otel odasında arama yapıldı. Yapılan aramada bin 971 adet (797 gram) ekstasy uyuşturucu hapı ele geçirilirken, 4 şüpheli de gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyetteki ifadeleri tamamlanan M.E.E., A.M.A., R.A.F. ve A.İ. isimli şüpheliler bugün sevk edildikleri adli makamlarca uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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