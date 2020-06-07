Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobil, şarampole devrildi

Kaza, bugün saat 18.30 sıralarında Kavaklıdere mevkiinde meydana geldi. Alaşehir'den Salihli istikametine giden Ali Irk (27) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıktı.

ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler yardıma koşarken, jandarma ve sağlık ekiplerine de haber verildi.

2'Sİ ÇOCUK 5 KİŞİ YARALANDI

Devrilen otomobilde bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslar ile Alaşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

