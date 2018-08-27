Manisa'nın Gördes ilçesinde korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Edinilen bilgilere göre kaza, Gördes -Salihli karayolu ROTA maden mevkiinde meydana geldi. İ.Ö (21) yönetimindeki 45 YD 080 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen M.C.(38) idaresindeki 45 R 5998 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü İ.Ö ile karşı arabadaki M.C ağır yaralanırken, M.C’nin aracında bulunan F.Ş. (16), N.E . (47), H.S. (45), H.U. (38), ve U.K. (33) hafif yaralandı.
Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Gördes Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumu ağır 2 sürücü Akhisar Kirazlıoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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